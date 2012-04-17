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К нам приехал… Игорь Саруханов
К нам приехал… Игорь Саруханов
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К нам приехал | Ринат Каримов
"К нам приехал | Евгений Росс
"К нам приехал | Стас Ярушин
"К нам приехал | Вокальный проект VIVA
"К нам приехал | Николай Трубач
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Праздничный концерт «Весеннее настроение»
Сборный концерт «Осенние мотивы»
Сборный концерт «Аккорды зимы»
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Душевные Песни
17:00
К нам приехал… Алексей Глызин
Программа
18:00
Лучшее
Душевные Песни
19:00
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20:30
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Душевные Песни
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К нам приехал…
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